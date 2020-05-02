Коронавирус в мире, стране, крае и районе. Данные на 2 мая

Мир

По данным университета Хопкинса:

Скончались – 238 650;

Заразились – 3 343 777;

Россия

9623 новых случаев заражения коронавирусом в 83 регионах. За сутки выздоровел 1793 человек.

Всего зараженных на 2 мая – 124 054. Скончались 1222. Выздоровели 15 013.

Краснодарский край

79 новых случаев коронавируса за последние сутки. Всего за все время – 1162.

Как сообщает оперштаб Кубани, в числе заболевших трое 13-летних подростков в Краснодаре, Новороссийске и Темрюкском районе.

“Больше всего новых случаев зафиксировано в Краснодаре – 45. По 6 случаев подтвердилось в Новороссийске и Сочи, 5 – в Темрюкском районе, 3 – в Курганинском, по 2 в Геленджике, Армавире и Красноармейском районе, по 1 в Кореновском, Тихорецком, Калининском, Усть-Лабинском, Белореченском, Тимашевском, Северском и Динском районах. Старшему пациенту 90 лет”, – сообщает краевой оперштаб.

Всего на 2 мая в Краснодарском крае коронавирус диагностирован у 75 детей.

За весь период 20 пациентов скончались.

Выздоровели и выписаны 319 пациентов, из них 42 за последние сутки.

23 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ в больницах Сочи, Краснодара Лабинска, Тихорецка, Усть-Лабинска и Горячего Ключа.

На сегодня в медорганизации края обратилось с подозрением на коронавирус в обшей сложности 3726 человек, 1713 из них продолжают стационарное лечение.

Дома под наблюдением врачей поликлиник находятся 10067 кубанцев.

В обсерваторах Краснодара, Сочи, Туапсе, Армавира, Анапы, станиц Голубицкая, Кущевская и Динская, поселка Кабардинка размещены 1705 граждан.

Роспотребнадзором проведено 28088 лабораторных исследований на COVID-19, лабораториями минздрава – 56403, в том числе 2370 за последние сутки.

Динской район

101 человек под наблюдением. У 8 закончился 14-дневный срок контроля медиков.

“Взято под наблюдение 50 человек. Это граждане, прибывшие на территорию района, а также имевшие контакт с инфицированными. К сожалению, у 2 пациентов, ранее направленных нами в инфекционный госпиталь, наличие COVID-19 подтвердилось. Все контакты отрабатываются: проводится обследование и контролируется самочувствие. Всего за весь период у 15 жителей нашего района было подтверждено заражение новой коронавирусной инфекцией. 2 человека выздоровели”, - сообщает Динская ЦРБ в своем официальном аккаунте в инстаграм.

Данные по заболевшим COVID-19 в сельских поселениях района по данным на 2 мая: