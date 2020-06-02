Коронавирус в цифрах на 2 июня. Данные по району, краю и стране
На 2 июня в Динском районе:
Всего заболевших – 48.
Выздоровели – 31.
Скончались – 1.
Под наблюдением – 124.
В Краснодарском крае на 2 июня:
Всего заболевших – 3987 (79 за последние сутки в 23 муниципалитетах).
Выздоровевших – 2842 (94 за последние сутки).
Скончавшихся – 36 (3 за последние сутки).
Под наблюдением в поликлиниках по месту жительства – 12 392.
В обсерваторах – 3033.
В России 2 июня:
Заболели – 423 741 (8863 за сутки в 84 регионах).
Выздоровели – 186 985 (11108 за сутки).
Скончались – 5037 человек (182 за сутки).
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