Коронавирусная инфекция 21 мая. Какие показатели в стране, крае и районе?
Динской район
Под наблюдением медиков – 144 человека.
Взято на контроль за последние сутки – 10 человек.
Выздоровело большинство – 17 человек.
Лечатся сейчас – 16 человек. 14 из них – в Красноармейском инфекционном госпитале, 2 – в краевой инфекционной больнице.
Краснодарский край
Выявлено инфицированных случаев за сутки – 91. Выписано 104 пациента.
Заболевшие: 55 женщин и 36 мужчин.
Выписаны – 179.
Всего заболевших – 2974, из которых 1644 выздоровели.
- Краснодар — 43;
- Сочи — 11;
- по 6 в Кавказском и Апшеронском районах;
- 5 — в Белореченском районе;
- 4 — в Гулькевичском;
- по 2 — в Славянске-на-Кубани, а также Крымском, Мостовском и Тихорецком районах;
- по 1 — в Красноармейском, Успенском, Каневском, Выселковском, Северском и Курганинском районах, Анапе и Армавире.
Россия
Зараженных – 317 554 ( за сутки +8849 в 84 регионах).
Скончались – 3099 (за сутки +127).
Выздоровели 92 681 (за сутки +7289).
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