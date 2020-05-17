Коронавирусная инфекция. Статистические данные на 17 мая

Динской район

По данным Динской ЦРБ, на 17 мая подтверждён ещё один случай инфицирования COVID-19 на территории района. Новый пациент направлен в госпиталь. До этого он находился на изоляции, как контактировавший с инфицированным.

Всего на сегодня зарегистрировано 30 больных коронавирусной инфекцией, из которых у 7 – выздоровели.

Сейчас под наблюдением находятся 110 граждан. За сутки по предписаниям Роспотребнадзора взято под контроль 11 человек. У 9 человек срок наблюдения окончен.

Краснодарский край

По данным оперативного штаба Краснодарского края, за последние сутки на Кубани выявлено 95 новых случаев заболевания.

Возраст заболевших от 1 года до 87 лет. Из них 8 детей.

Среди заболевших:

по 20 случаев зафиксировано в Краснодаре и в Кавказском районе;

по 8 – в Сочи и Апшеронском районе;

по 4 – в Армавире и Тихорецком районе;

5 – в Каневском районе;

по 3 случая выявлено в Гулькевичском и Крымском районах;

по 2 случая – в Новоросссийске, Новокубанском, Ленинградском, Северском, Славянском районах;

по 1 случаю выявлено в Калининском, Ейском, Тимашевском, Кущевском, Красноармейском, Староминском, Динском, Темрюкском района, в Анапе и Горячем ключе.

⠀Среди заболевших 54 женщины и 41 мужчина.

Общее число инфицированных – 2605 человек, из них 149 детей. 1261 пациент выписан с выздоровлением, в том числе за последние сутки 122 человека. 25 пациентов умерло. 32 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ.

Всего на 17 мая в медицинские организации края обратились с подозрением на COVID-19 – 6602 человека, в том числе 711 детей.

Продолжают стационарное лечение с подозрением на новую коронавирусную инфекцию - 2374 человека, из них 176 детей.

Под медицинским наблюдением в поликлиниках по месту жительства находится 12666 человек, из них 442 детей.

Лабораториями Роспотребнадзора проведено 37022 лабораторных исследования, лабораториями минздрава – 97223 исследования.

В обсерваторах края находятся 2057 человека.