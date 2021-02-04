Кубань вышла в топ лидеров по экономическим преступлениям

По данным портала правовой статистики Генпрокуратуры РФ, с января по декабрь прошлого года в крае совершили 73,5 тыс. преступлений. С таким показателем Кубань заняла третье место в России. Лидирующие позиции заняли Москва и Московская область.

За год в регионе выявили больше 3,5 тыс. экономических преступлений. Их число снизилось на 5,7 % по сравнению с 2019 годом.

В 2020 году на Кубани зафиксировали:

2,5 тыс. преступлений особой тяжести;

86 преступлений о злоупотреблении должностными полномочиями;

131 преступление о получении взятки;

85 преступлений о даче взятки.

Максимальный размер взятки достиг 9 млн рублей. Ее получила замначальника филиала Азово-Черноморского федерального учреждения Главрыбвод при приемке работ по госконтракту.

Из-за коррупционных действий в прошлом году в крае сняли с постов 30 чиновников. Ущерб от коррупции составил 25 млн рублей.