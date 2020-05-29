Краснодарские электросети оказывают комплекс услуг по электроснабжению
Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» оказывают целый комплекс дополнительных платных услуг в области электроснабжения.
В перечень дополнительных платных услуг вошли техническое обслуживание электрических установок сторонних организаций и частных лиц, транспортные услуги, аренда зданий и помещений, работы по испытаниям и измерениям электрооборудования и кабельных линий, технический надзор за строительством энергообъектов заказчика, услуги по технологическому присоединению «под ключ», в области организации учета электрической энергии, ремонтно – эксплуатационного обслуживания электроустановок и др.
Подробнее о дополнительных услугах, их видах и стоимости можно узнать в тематическом разделе «Потребителям» официального сайта Компании http://kubanenergo.ru/potrebitelyam/dopolnitelnye-uslugi/
С принятием карантинных мер на территории Кубани и Республики Адыгея все клиентские офисы Краснодарских электрических сетей работают дистанционно и продолжают принимать обращения в онлайн - формате.
Если у Вас есть предложения по расширению перечня услуг, Вы можете их направить на электронный адрес mail_kes@krasnodarseti.ru. По оказанию дополнительных услуг потребители Краснодарских электросетей могут также обратиться по телефону 8(988)243-08-83.
Дополнительные платные услуги, оказываемые филиалом, не входят в состав деятельности, тарифы на которую устанавливаются соответствующими государственными органами.
Цены на платные услуги сформированы на основании калькуляций, рассчитанных с учетом региональной и производственной специфики компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго»).
Подать заявку на оказание дополнительных услуг после снятия карантинных мер, а также задать любой вопрос и получить консультацию у специалистов Вы можете в пунктах приёма обращений по месту жительства:
- главный центр обслуживания потребителей — г.Краснодар, ул.Ставропольская, 2 А, тел. (861)212-22-22;
- пункты приема обращений: ст. Динская, ул.Широкая,91, тел. 8(86162)6-10-91;
- ст. Северская, ул. Калинина,116, тел.8(86166)2-45-81;
- ст. Саратовская, ул. Табачная,30, тел. 8(86159) 3-16-49;
- г. Адыгейск, ул. Кооперативная,19, тел. 8(87772)9-24-54;
- пос. Энем, ул.Красная,9 А, тел. 8(87771)40-0-36.
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