Краевая администрация дала ответы на главные вопросы по поездкам

“Публикуем ответы на вопросы, связанные с действием режима передвижения по спецпропускам для граждан по территории городов и районов Краснодарского края”, - так написали чиновники в своей странице в "Телеграме".

Как выехать на личном авто по экстренной ситуации к родственнику, если нет пропуска?

Разовый выезд на личном авто по экстренным вопросам (к больному родственнику) можно совершить на личном авто без спецпропуска. Нужно быть готовым предъявить проверяющим на постах подтверждающие сведения о человеке, к которому вы едете: копию (фотографию на телефоне) паспорта или свидетельства о рождении (если вы едете к ребенку) родственника, его пенсионного удостоверения, справки об инвалидности. Для всех выездов регулярного характера нужны спецпропуска, как на машину, так и на водителя: их можно оформить в администрации муниципалитета по месту жительства. Необходимо также помнить, что в каждой конкретной ситуации решение о разрешении передвижения во время карантина будет принимать сотрудник полиции, который осуществляет проверку вашего личного авто.

Куда обратиться, если нужна помощь волонтеров для покупки продуктов, предметов первой необходимости и лекарств?

В крае действует единый волонтерский центр для помощи гражданам, которые в условиях введенного карантинного режима не могут самостоятельно совершать покупки в магазинах, аптеках, а также нуждаются в другой экстренной помощи в связи маломобильностью по состоянию здоровья. Волонтерский центр принимает звонки от жителей края ежедневно с 8.00 до 20.00 по телефонам: 8(918)431-02-78 и 8(918)431-04-37.