Краевая выплата семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья

12 мая на совещании с оперативным штабом губернатор рассказал, что почти 51 млн рублей будет направлен семьям, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в государственных школах. Примечательно, это не относится к обучающимся по программе дошкольного образования. Единовременная выплата составит по 5000 рублей на каждого ребенка.

Деньги перечисляет государственная образовательная организация, где обучается ребенок. Родителю нужно обратиться туда не позднее 31 мая 2020 года.

Для получения выплаты нужны следующие документы:

- заявление о выплате единовременной материальной помощи с указанием способа ее получения (в случае перечисления указать реквизиты счета);

- копию свидетельства о рождении ребенка;

- копию документа, удостоверяющего личность заявителя;

- копию действующего в период обучения заключения психолого-медико-педагогической комиссии;

- для опекунов и приемных родителей нужно также предоставить заверенную копию решения уполномоченного органа об усыновлении, опеке либо копию документа или договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью.

После этого школа в течение 5 рабочих дней со дня получения документов принимает решение о выплате и в течение 2 рабочих дней перечисляет деньги. Обязательное условие - предоставление полного пакета документов, иначе могут отказать. Заявление можно будет подать повторно после устранения всех недостатков.

«РВС» связалась с начальником управления образования Динского района Мариной Ежковой. Она уточнила, что это касается только детей, которые обучаются в образовательных организациях, относящихся к типу государственных коррекционных.

Справка

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения.