Краевой чемпионат по пауэрлифтингу. Динчане заняли высокие места

На Чемпионате Краснодарского края по пауэрлифтингу лиц с поражением опорно-двигательнного аппарата в г. Крымске 5 февраля успешно выступили представители Динского района. В своих весовых категориях Денис Трунов и Александр Грабар заняли 1 и 2 место. Спортсмены занимаются в ДЮСШ №3 на отделении Адаптивной физической культуры.

В Открытом Первенстве Крымского района по пауэрлифтингу лиц с поражением опорно-двигательнного аппарата среди юношей до 14 лет в г. Крымске 5 февраля 1 и 2 место заняли воспитанники ДЮСШ №3 Артем Ковалёв и Александр Масыч.