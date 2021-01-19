Крещение в Динском районе. Фото и видео

Сегодня, 19 января, все православные празднуют Крещение Господне.

В Динском районе оборудованы три места для купания. Мы побывали в станице Пластуновской на территории женского монастыря в честь иконы Божией Матери Всецарица.

С 12 часов дня 18 января и до вечера 19 января здесь открыта купель и все желающие могут окунуться. На монастырской земле есть святой источник. Во время строительства храма из-под земли пробились фонтаном три струи. Случилось это в 2007 году в день празднования иконы Божьей Матери «Тихвинская». Служители храма приняли это как «знамение» и оповестили высшее духовенство. На следующий день на место приехал епископ Ейский Тихон. Он вознес свои молитвы ко Господу и благословил настоятельницу обители, матушку Неониллу поставить на этой земле крест и соорудить купель. В 2008 году место источника освятили.

Все православные христиане нашего края, путешествующие и паломники приезжают в монастырь, чтобы окунуться в купели и набрать святой воды.

В день крещенского сочельника к монастырю начали съезжаться люди за водой из источника. Некоторые ныряли в купель. Двое парней приехали из Краснодара впервые. Сказали, что вода холодная, бодрящая и эмоции непередаваемые. Им все понравилось. Говорили, приедут еще.