Крещение в Динском районе. Расписание служб и места купелей

В Динском районе определили места для купания на Крещение. С вечера 18 и весь день 19 января у жителей будет возможность окунуться в купелях:

Подворья монастыря «Всецарица» в Пластуновской;



Храма Андрея Первозванного в Новотитаровской;



На берегу реки в Красносельском.

Службы в храмах сельских поселений муниципалитета начнутся 18 января. Вот их время и место:





Станица Динская

Храм Святой Троицы (ул. Широкая, 55)

18 января в 7.30, в 22.30.

19 января в 8.00.





Поселок Агроном

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы (ул. Парковая, 2)

18 января в 8.00, в 15.00.

19 января в 8.00.





Станица Васюринская

Храм Успения Пресвятой Богородицы (ул. Ленина, 101 А)

18 января в 8.00, в 16.00.

19 января в 8.00.





Село Красносельское

Храм св. Мученика Трифона Аламейского (ул. Крыжановского, 46)

19 января в 8.30.





Поселок Найдорф

Храм св. Николая Чудотворца (ул. Красная)

19 января в 8.00.





Станица Нововеличковская

Храм св. Архистратига Михаила (ул. Шевченко, 6)

18 января в 8.00.

19 января в 8.00.





Село Первореченское

Храм св. Преподобного Серафима Саровского (ул. Ленина, 98)

18 января в 15.00.

19 января в 8.30.





Станица Старомышастовская

Храм Вознесения Господня (ул. Красная, 119а)

18 января в 7.00.

19 января в 8.00.





Поселок Южный

Храм Преображения Господня (ул. Северная, 18)

18 января в 8.00, в 16.00.

19 января в 8.00.





Станица Пластуновская

Храм Вознесения Господня (ул. Красная, 107а)

18 января в 7.30.

19 января в 2.00.





Станица Новотитаровская

Храм св. Апостола Андрея Первозванного (ул. Советская, 60)

18 января в 7.30.

19 января в 2.30, 7.30.





Храм Покрова Пресвятой Богородицы (ул. Ленина, 76)

18 января в 7.30.

19 января в 7.30.



