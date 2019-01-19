Крещенские купания в Динском районе продолжаются (фото)

Сегодня, 19 января 2019 года, православные празднуют Крещение Господне - праздник , установленный в честь события евангельской истории, крещения Иисуса Христа в реке Иордан Иоанном Крестителем. Со вчерашнего дня в храмах Динского района идут службы. Большинство прихожан уже совершили таинство погружения в воду.

В Динском районе окунуться можно в трех купелях:

Храм св. Апостола Андрея Первозванного в Новотитаровской;

Подворье женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Всецарица» в Пластуновской на берегу реки Ставок;

Загородный клуб Усадьба «Фамилия» в Пластуновской.

Перед погружением следует ознакомиться с правилами. Резкое окунание может нанести вред организму. Перед купелью необходимо размяться, а в воду заходить постепенно. В церковных лавках можно приобрести комплект для погружения (сорочка с косынкой) за символическую плату. Покупать их не обязательно, некоторые окунаются в своей одежде.







