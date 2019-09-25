Кристина Ливинцова: «Я как будто многодетная мать, у меня 24 ребенка»
В преддверии Дня воспитателя журналист «РВС» связалась с Кристиной Ливинцовой. Это воспитательница Детского сада №66 станицы Васюринской. Ей 22 года, на работе она является самым молодым специалистом. В своей профессии девушка уже 2 года. С журналистом «РВС» она поделилась своими взглядами, подходами и правилами при общении с детьми.
Кристина рассказала, что малышей любит с самого детства. Она считает, что это одна из главных причин, которая поспособствовала найти ей свое занятие по душе. Но одно дело уделять внимание одному или нескольким деткам, другое — целой группе из 24 человек, у которых она является воспитательницей сегодня.
Чтобы убедиться в правильности своего решения, сначала девушка поступила в педагогический колледж. Проучившись 4 года, она шла устраиваться в детский сад с мыслью попробовать то, чему учили на практике. С тех пор и пролетели 2 года.
«Уходить не собираюсь, деток не брошу, они мои, я как будто многодетная мать, у меня 24 ребенка»
Кристина вспоминает, в первый день она боялась выходить на работу, был страх, что не получится, что такое ответственное дело не для нее. Но благо, отмечает девушка, ей попалась достойная наставница.
«Человек-позитив, невероятная женщина со стажем. Расположила меня к детям и к профессии в целом. Понимаю, что благодаря ей, я до сих здесь работаю. Трудности первое время делились на двоих, она показывала, как разрешать проблемы, которые возникают при разных ситуациях», - пояснила девушка.
Кристина считает, чтобы найти подход к детям, нужно с ними быть на равных.
«Надо думать как ребенок и общаться как взрослый ребенок, чтобы они чувствовали близость. При воспитании я не забываю, что в данный момент они проводят больше всего времени со мной, поэтому мне нужно всегда их располагать к себе и давать понять, что я на их стороне, быть для них как мама. Любить и жалеть нужно как своих. Сделать замечание и тут же найти слова похвалы, чтобы ребенок не подумал, что он плохой. Всегда стараюсь найти хорошее в любой ситуации», - поделилась Кристина.
По ее словам, на работе не раз бывали ситуации, которые подтверждали, что она находится на своем месте не зря.
«Однажды у меня в группе был сложный ребенок, он боялся, когда его обнимают. Мальчик вообще этого не знал, для него это было странно и дико, хотя по возрасту был старший, его группа уже выпускалась. Он был обделен должным вниманием, которое необходимо в его детстве. И когда мы разговаривали с его бабушкой, она что-то сказала за маму, а он говорит «я маму не люблю, я ее люблю» и показывает пальцем на меня. Мне, конечно, стало неудобно, но я поняла, что для ребенка важно само отношение. И я ему должна дать то, что не хватает. И так с каждым. Неважно, что у него дома, ему главное, как к нему относятся здесь. Это то, что заставляет задуматься, почему я работаю в детском саду», - рассказала Кристина.
Свою профессию она любит именно из-за детей, для нее они стимул изучать и пробовать что-то новое.
Самое главное в воспитателе, по мнению девушки, равное чувство справедливости ко всем малышам.
«И любить детей надо. Они же как губки, все впитывают. А еще чувствуют, когда их любят и отвечают на это взаимностью»
Она рассказала, что ее молодой возраст и небольшой опыт не мешают ей в работе. Наоборот, по ее словам, родителям легко наладить с ней контакт. Кроме этого, у молодых специалистов много идей в голове, как интересно проводить занятия.
«Я стараюсь добавлять что-то своё, чтобы деткам не казалось все однообразным. Например, тема для рисования «Лесная полянка». Каждому ребёнку нужно дать лист, и он сам рисует. А мы делаем иначе: берём огромный ватман и рисуем все вместе, детям всегда это больше нравится, сближает их между собой. Потом мы эту работу вешаем на входную дверь. И сколько счастья у ребят, когда они кричат родителям: «ЭТО МЫ СЕГОДНЯ СДЕЛАЛИ», - подытожила воспитательница.
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