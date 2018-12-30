"Кровавая Луна" и звездопад в праздники

Метеорный поток Квадрантиды около границы с созвездиями Геркулеса и Дракона можно наблюдать ежегодно с 28 декабря по 7 января. Максимум потока (самый зрелищный "звездопад") приходится на 3 и 4 января 2019 года. В эти числа поток достигает от 45 до 200 метеоров в час.

Наблюдать лучше всего 4 января с 23.00 (по московскому времени) и до рассвета, когда радиант потока активно набирает высоту на небосводе. Луна не помешает просмотру, а вот погода может подвести динчан: если она будет пасмурной, тогда посчитать звезды и загадать желания будет невозможно, к сожалению.

А 21 января мы сможем увидеть "красную Луну". В ночь с 20 на 21 января 2019 года произойдет полное лунное затмение с эффектом "кровавой Луны", когда спутник Земли приобретает жутковатый красный оттенок.