Крупное возгорание камыша произошло в Динской

17 сентября в станице Динской, в поле, находящееся неподалеку от улицы 70 лет Октября случилось возгорание. По словам очевидцев, которые массово стали обращаться в редакцию, загорелся камыш. Из-за сильного ветра огонь перекинулся на близлежащее поле с сухой травой и стал активно распространяться. Через час огонь уже добрался до другого конца поля, где находится лесополоса. На момент написания материала на месте работает три отделения пожарной части — 10 человек личного состава.