"Крыша держится на честном слове". Пожар у динчан. Нужна помощь
В ночь с 13 на 14 декабря на дачах «Труд» по улице Веселой вспыхнул дом.
Об этом нам сообщили наши подписчики в инстаграм. Местные жители организовали сбор помощи.
Журналист «РВС» связалась с хозяйкой дома Ириной. Она очень переживала и была в растерянности.
Первое, что сделала женщина — выразила благодарность пожарникам, которые сработали «действительно профессионально» и всем людям, которые отозвались на их беду.
Она сообщила, что никто из ее родных не пострадал.
Ирина в подробностях рассказала о той страшной ночи. В доме живут она и ее сын с семьей: с женой и ребенком.
Около двух часов ночи хозяйка проснулась от сильного запаха гари. Ее комната находится на первом этаже. Поднявшись на второй, она увидела, что под потолком искрится проводка и стремительно разносится пламя. Женщина сразу же отключила электричество.
На верхнем этаже находится комната внучки. К счастью, в ту ночь дома были только она и сын. Девочка ночевала у другой бабушки.
Пока жильцы собирали документы и все самое необходимое, соседи тем временем уже вызвали пожарных. Они установили, что причина возгорания — короткое замыкание.
По потолку проходила проводка, она была в кабель-каналах, но без гофры. Специалисты посмотрели, сказали, что скорей всего подгрызли мыши.
По ее словам, очаг распространения был сильным, пожарники не могли туда пробраться, пришлось даже пробивать потолок. Чтобы потушить пламя, они срывали металлочерепицу.
Специалисты пробыли на месте пожара примерно до шести утра, следили, чтобы не было повторного возгорания.
Ирине не удобно об этом говорить, но ее семье сейчас необходима любая помощь, как финансовая, так материальная и физическая.
Может у кого-то есть материалы, кто-то согласится продать их со скидкой, чтобы не так дорого. Если люди что-то предложат сделать, пусть это будет хоть в полцены, я понимаю, что любой труд должен оплачиваться.
Она отметила, что очень много людей уже отозвались: принесли одежду для внучки, так как большая часть была утеряна, скоро должны привезти кровать. Местные приходили, помогали разгребать остатки от пожара.
Что касается последствий, то второй этаж выгорел весь.
«Специалисты посмотрели, балок там нет, сгорели, крыша держится на честном слове. При первом снеге либо ветре, не дай Бог, все сложится. Поэтому его надо полностью убирать и заново строить. Другого варианта нет», — поделилась Ирина.
Средства на восстановление дома можно скидывать на карту: 4276300024840202.
Телефон для связи с жильцами: +79892335290 Роберт (сын Ирины).
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