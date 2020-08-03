Кто будет получать пенсию в повышенном размере с августа?
В августе работающие пенсионеры начнут получать пенсию в повышенном размере в результате корректировки, которую производит Пенсионный фонд Российской Федерации. С 1 августа повышаются пенсии тех, кто работал в 2019 году.
Беззаявительный перерасчет страховых пенсий коснется около 360 тысяч пенсионеров Краснодарского края.
В случае традиционной индексации страховых пенсий размер выплат увеличивается на опеределенный процент, корректировка же носит индивидуальный характер.
Как сообщили в управлении Пенсионного фонда в Динском районе, максимальное увеличение в результате такого перерасчета ограничивается 3 пенсионными коэффициентами, которые рассчитаны по стоимости 2020 года, то есть 279 рублей.
Средняя прибавка к пенсии работающих пенсионеров в Краснодарском крае составит 185,05 рубля.
Комментарии
Хоть бы не позорились.Повышенная прибавка.Громко конечно сказано.