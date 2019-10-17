Кто отвечает за обрезку и сруб деревьев?

В редакцию «РВС» не раз поступали обращения по поводу деревьев в населенных пунктах района. Так, одна жительница из Динской рассказала о надломленных ветках ореха на улице Чапаева, другая – о сухом дереве на муниципальной территории. Часто люди жалуются на то, что ветки дорастают до электропроводов, от этого иногда возникают проблемы со светом. В Новотитаровской, например, стоит большой тополь, который в плохую погоду шатается и по словам людей, проживающих рядом с ним, гнется на их дом. После сильных ветров в «РВС» особенно часто присылают фото, видео и сообщения об упавших деревьях или ветках в парках, на кладбищах и дорогах.

Мы собрали для вас информацию о том, кто отвечает за обрезку или спил деревьев на определенной территории.

Первое, что необходимо учесть, это то, что ответственность за деревья лежит на владельце участка, на котором они расположены. В зависимости от этого разрешение можно получить у собственника, муниципалитета, управляющей компании или товарищества собственников жилья.

Исходя из вышесказанного: если дерево находится на частном участке, отвечает за него гражданин, которому он принадлежит.

Если дерево произрастает на муниципальной территории, около дорог или тротуаров, не принадлежащих кому-либо, то ответственность за него лежит на плечах администрации поселения.

Здесь еще необходимо учитывать причину его ненадобности.

Это может быть:

аварийное состояние, т. е. растение угрожает жизни человека, цепляет ЛЭП, может упасть;

много тени от насаждения;

если нужно прокладывать новые коммуникации.

Например, если от дерева много тени, для начала нужно подтвердить этот факт санитарно-эпидемиологическим заключением о несоответствии помещения нормам по инсоляции. Чтобы произвести замеры и оформить этот документ, следует обратиться в Роспотребнадзор или санэпидемстанцию. Когда появится подтверждение, необходимо написать письмо в администрацию.

Когда дерево растет на участке соседа, то договариваться нужно с ним, только он вправе законно его убрать. Без согласия этого делать нельзя, вырубка или спил могут закончиться судебным разбирательством.

Если дерево мешает во дворе многоквартирного дома, то на придомовой территории спиливает деревья, как правило, управляющая компания, товарищество собственников жилья или местная администрация. Инициировать уборку дерева могут и жильцы квартир. Для этого от каждого необходимо письменно дать согласие на спил дерева и подать заявление в УК или ТЖС.

Когда растения мешают собственнику земли реализовать какие-то свои планы (например, провести новые коммуникации), расходы по его удалению переходят к нему.

Если дерево представляет опасность и у собственника нет средств для оплаты сруба дерева, то владелец может обратиться в местную администрацию с заявлением. В нем нужно указать причину (например, ветки задевают высоковольтные провода или растение находится в аварийном состоянии). Заявка рассматривается в течение месяца, за этот период должен приехать специалист и убедиться в необходимости спила насаждения. В данном случае речь идет не о плодовых деревьях (яблоня, груша и т. д.), а именно о некоторых лиственных (например, клен, дуб, тополь и другие). После того как обращение будет рассмотрено специалистами и неплатежеспособность жильца подтвердится, администрация решит проблему за свой счет.

За консультацией по этой теме журналист «РВС» обратилась к юристу Дмитрию Рябову.

«Исходя из своего личного опыта, могу отметить следующее. Ответственность за деревья несет владелец земельного участка. Если собственность частная – гражданин; собственность муниципальная – администрация; собственность многоквартирного дома – ТСЖ, управляющая компания либо опять же администрация.

Самостоятельно спил можно производить только на своем участке, не нарушая при этом права смежных землевладельцев.

Инициировать спил по каким-либо причинам (например, если дерево небезопасно и т. д.) может любой гражданин, обратившись к человеку, которому принадлежит территория. Если собственник неизвестен, идем с заявлением в администрацию, в ответе укажут, на ком лежит ответственность и каков порядок действий. Как правило, услуги по спиливанию деревьев оказывает муниципальное учреждение при администрации поселения», – подытожил юрист.