Кто представит Динской район на Всероссийском конкурсе участковых?

Старший лейтенант Александр Прибок в 2019 году будет представлять Динской район на Всероссийском конкурсе МВД России «Народный участковый».

Александру 34 года. Из них он служит в органах внутренних дел уже почти 13 лет, находится в должности — около 4,5 лет.

У стража закона высшее юридическое образование. Женат.

За свою службу он получил благодарность за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

Участковый обслуживает 22-й административный участок в станице Пластуновской, где проживают 2821 жителей.

«Главным своим достижением считаю знание нормативной базы для профессиональной работы с гражданами с индивидуальным подходом к каждому, оказание помощи в решении проблем, защита конституционных прав граждан и обеспечение безопасности на закрепленном административном участке», - говорит Александр Прибок.

Его руководитель отмечает лучшие качества конкурсанта: доверие, авторитет и уважение граждан, знание и грамотное толкование нормативных и правовых актов, высокие результаты работы.

Проголосовать за участкового от Динского района можно на сайте Главного Управления МВД по Краснодарскому краю, перейдя по ссылке: https://23.мвд.рф/folder/11283698