Кто разбрасывает мусор в парке Агрономе?

Жители Агронома жалуются на наличие мусора в парке на улице Ленина. В редакцию «РВС» в середине сентября они прислали видео.

«У нас на окраине Агронома, на улице Ленина, возле лагеря, есть сквер. Туда на прогулку часто выходят мамочки с детьми.

В сезон урожайности на территории лагеря живут мужчины-рабочие. Мы, живущие недалеко от сквера, каждый год собираем за ними мусор, но в этот раз они перешли все границы. После них везде валяются бутылки, пакеты, бумажки в большом количестве.

Мы же не против их времяпрепровождения, но нужно за собой убирать. Просим их по-доброму, они не понимают.

У бабушки 80 лет срезали виноград. Возле ее двора и в сквере справляли нужду.

Понятное дело, что им не запретишь туда ходить, но нужно принять какие-то меры. С каждым годом они наглеют, старушки уже боятся выходить на улицу», – рассказали женщины, проживающие недалеко от общественного места.

7 октября журналист лично выезжала туда. Мусор там действительно был. Мы пообщались с местными, которые там гуляли, и выяснилось, что проблема загрязненности и правда беспокоит многих.

Мы обратились в администрацию Мичуринского сельского поселения. Там сказали, что данный сквер принадлежит ОАО «Агроном».

22 октября сделали туда письменный запрос. Организация ответила 28 числа этого же месяца и сообщила следующее.

Земельный участок на Ленина в Агрономе действительно является собственностью ОАО «Агроном». За порядком следит эта же организация, обрезают и вывозят сухие ветки, убирает мусор, косят сорную растительность, белят деревья.

«Так что изложенная в письме информация о загрязненности недостоверна. В этом можете убедиться, посетив парк», – написали в «Агрономе».

В этот же день, 28 октября, журналист снова приехала туда. Мусора там стало меньше, но он не исчез. Сухие и спиленные ветки тоже лежали. В общественном месте стало чище, но еще есть на что обратить внимание (см. видео).

Как отмечает ОАО «Агроном», парк примыкает к автодороге Динская – Краснодар, его территорию часто посещают люди, которые едут мимо, они тоже оставляют мусор.

В организации дополнили, что это не режимный объект, пропуск для входа туда не требуется, зайти может любой человек.

«Статус посетителей ОАО “Агроном” не контролирует. Считаем, что, кроме нас, надлежащее санитарное состояние парка должны поддерживать и гуляющие посетители (мамочки с детьми), которые тоже оставляют после себя мусор. Ведь, как известно, чисто не там, где метут, а там, где не мусорят», – призвали в администрации ОАО «Агроном».