Кто такой Евгений Пергун и чем он запомнился Кореновску
В Кореновске освобожден от должности главы города Евгений Пергун. Во время внеочередной сессии депутаты совета Кореновского городского поселения единогласно проголосовали за досрочное прекращение полномочий главы поселения. С 19 декабря Евгений Пергун будет исполнять обязанности главы Динского района. Эту информацию он подтвердил в телефонном разговоре с журналистом «РВС».
Кто же такой Евгений Пергун и что он сделал для Кореновска?
В 2012 году он был выбран мэром города. Его программой на выборах стало масштабное благоустройство города. Все планы были изложены в проекте Кореновск – город будущего». Все, что было запланировано, удалось реализовать.
Это капитальная реконструкция городского парка, капитальная реконструкция стадиона в микрорайоне сахзавода. Причем в городе уже был реконструирован центральный городской стадион, так что теперь там две полноценные спортивные арены. В этом же микрорайоне благоустроена парковая зона – роща Треугольная.
Единственный муниципальный пляж в степной зоне - в Кореновске. Пляжную зону полностью подготовили для того, чтобы можно было безопасно купаться и отдыхать у воды.
Капитально реконструирован кинотеатр «Октябрь» с установкой 3D оборудования. Кинотеатр остался в подчинении поселения и приносит деньги в бюджет.
В городе в разы увеличилось количество освещенных улиц. Капитально реконструированы два моста через реку. Реконструирован въезд в город со стороны М4 с обустройством пешеходных дорожек и дренажной канавы.
За то время, что у руля Кореновска стоял Евгений Пергун, в городе построены ледовый дворец и второй бассейн – при школе № 18.
Каждую пятницу сотрудники администрации проводят санитарный день – убирают город от мусора. Кстати, что касается утилизации мусора, этот вопрос держится на особом контроле. По городу расставлены около десятка бесплатных бункеров для сбора крупногабаритного мусора, не допускается образование стихийных свалок.
Для того чтобы включить жителей в процесс наведения порядка и благоустройства, уже несколько лет проводится конкурс на лучшую придомовую территорию. Жителям, рядом с чьими дворами клумбы и палисадники, регулярно вручаются подарки и благодарственные письма.
На вторые выборы Евгений Пергун пошел с программой «Город-Сад». По ней уже благоустроена парковая зона рядом с микрорайоном «Радужный». В парке построена скейт-площадка. Детская площадка, ландшафтные фигуры и т. д.
Как удалось узнать «РВС», на момент публикации Евгений Пергун еще не был представлен чиновникам районной администрации.
В Кореновске новость об уходе главы восприняли с тяжелым сердцем, так как беспокоятся, что столь масштабное благоустройство города теперь останется позади.
Согласно декларации за 2017 год, Пергун заработал 897 тысяч рублей. В его собственности два земельных участка по 6 и 10 соток и два жилых дома. Его жена имеет в собственности четыре земельных участка. В семье растут два шестилетних сына. В этом году Евгений стал многодетным отцом: жена подарила ему дочь.
Комментарии
В Кореновске новость об уходе главы восприняли с тяжелым сердцем)))) Это же надо очень прямо таки постараться писаке, что бы сварганить такую хрень) А в Динском районе восторженные динчане, забыв о наступающих новогодних праздниках, уже сегодня начали бурно отмечать рукоплесканиями, скандированием и битьём челом о земь столь радостную весть))) Во всех поселениях, не стал исключением и посёлок Дальний, можно наблюдать толпы радостных сельчан, не скрывающих своё массовое ликование. Наконец-то, и нас услышал Вениамин-справедливый и послал нам этого мессию из Кореновска)))) Одно только смущает, как говорится, не успела исчо остыть кроватка от прежнего "неповторимого", а тут уже новый чел прикатил.
РВС, почём опиум для динчан?
Знаков в кореновке налепили не проехать- не остановиться и ментов полно, дань собирают. Удивляюсь, как там люди работают.
Голобородько чо не забрали? Вот уж с легким сердцем бы провожали. А Женю отдавать жалко. Он адекватный мужик при все при том, что чиновник.
Динскому району повезло! Е. Н. Пергун покажет, как надо работать на благо району!
НЕУЖЕЛИ И ДО НАШЕГО ПЛЯЖА И РЕКИ В ЦЕЛОМ , РУКИ ДОБЕРУТСЯ?
Не успел человек к работе приступить уж писаки все пальцы стерли. Понятно что в большинстве своем чиновники не о нас с вами думают, но дайте поработать, по делам и судить будем. А вообще, лучше или здесь или создала бы РВС страничку- проблемы Динского района и все бы писали что и где нужно сделать, может и прочитал когда. Простому обывателю без разницы кто глава, главное чтобы проблемы решались и людям жилось спокойнее и увереннее.
Такие же МОтильды пели псалмы и Пономарёву. Писаки, мисаки, не мешайте работать. Поработали. Тётя а не пойти ли тибе на ....ну ты поняла сама?
– Наиболее важны для каждого района, поселения, городского округа те вопросы, которые непосредственно затрагивают экономику муниципалитета, – отметил председатель ЗСК Юрий Бурлачко, комментируя «НГК» итоги участия депутатов в «Днях муниципальных образований». – Ведь от того, насколько благополучно будут развиваться агропромышленный сектор, инвестиции, предпринимательство, зависит рост доходов местного бюджета, благосостояния населения. Например, в Кореновском районе мы увидели снижение объемов производства мяса, плодовоовощной продукции.
Вот из за таких пономаревых и таких как вы, не способных даже понять о чем написано, Динская и находится в таком плачевном состоянии. Ежели вы такой деятельный и хватает образования и ума идите во власть работайте, сделайте что то для станицы, а сидя на табурете пасквили в газету писать, да плюсики себе ставить большого ума не нужно.А насчет того куда куда мне пойти, нет не поняла, но наверняка место хорошо вам известное и вы там частый гость. Удачи!
Давайте не будем уже путать городскую власть и районную администрацию. Понятие не имею, что за человек Пергун. Но как минимум странно писать про кореновский район, мясо и удои, вспоминая главу города. Для Пергуна стать главой района как минимум повышение и довольно серьезное.Только Динская численность 39 тыщ. человек официально,почти как в его Кореновске, а там 42 тыщ. чел..маленький городок. А всего район 144 тыщ. человек официально, даже весь кореновский 83 тыщ, что почти меньше нашего в два раза. Есть разница все таки. И проблем здесь поболее чем в маленьком городке. На его месте только за голову хвататься можно, а рассуждать про кадры.., все кадры вменяемые уволены Понамаревым..что там сейчас вообще за команда??? , если часть команды уже сейчас врассыпную побежало.