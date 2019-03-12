Кто теперь получит денежную компенсацию за капремонт?

Законом края (от 11.02.2019 № 3965-КЗ) внесены изменения в краевой закон от 28.12.2015 № 3316-КЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Краснодарского края, по оплате взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме», согласно которым с 1 января 2019 года меры социальной поддержки по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме предоставляются инвалидам I и (или) II групп.

Как разъяснила «РВС» помощник прокурора района юрист 2 класса Елена Хатунцева, действие закона в новой редакции распространяется на следующие категории граждан, постоянно проживающих на территории края, являющихся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах и постоянно в них проживающих:

1) одиноко проживающие неработающие граждане в возрасте от 70 до 80 лет (в размере не более 50 %);

2) неработающие граждане в возрасте от 70 до 80 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, и (или) неработающих граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп (в размере не более 50 %);

3) одиноко проживающие неработающие граждане, достигшие возраста 80 лет (в размере не более 100 %);

4) неработающие граждане, достигшие возраста 80 лет, проживающие в составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, и (или) неработающих граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп (в размере не более 100 %).

Порядок предоставления компенсации расходов на уплату взносов на капитальный ремонт определен постановлением главы администрации (губернатора) края от 16.05.2016 № 314 (в ред. от 30.01.2019 № 314).