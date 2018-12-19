Кто ушел после «исчезновения» Пономарева?

После всех передряг в районной администрации, когда глава Сергей Пономарев не вернулся из отпуска, начались кадровые перестановки в руководящих должностях.

Так, по собственному желанию 15 декабря 2018 года ушла первый заместитель главы района Валентина Оленич.

Также сейчас стал вакантным пост начальника правового управления в районной администрации, который ранее занимала Татьяна Мосцевая. Она тоже написала заявление по собственному желанию – в понедельник, 17 декабря 2018 года.

В Динском сельском поселении ушел со своего поста заместитель главы администрации по социальным вопросам и кадровой работе Александр Костогрыз. Он написал заявление вчера, 18 декабря.

Будут ли дальше меняться руководители, покажет время.

Касательно действующего главы Динского района Сергея Пономарева, официальной информации до сих пор так и не поступило. Журналисты «РВС» постоянно пытаются связаться с ФСБ, краевым следственным комитетом и прокуратурой, но по данному делу никаких комментариев добиться не удается.

Будем надеяться, что в ближайшее время ситуация изменится.