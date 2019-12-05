Кто виноват в плохих условиях жизни ветерана, проверяет следком

Руководитель следственного управления СКР по краю Вадим Бугаенко дал указание руководителям территориальных следственных отделов в рамках проверок тщательно изучить все доводы, озвученные журналистами, в том числе дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, которые могли привести к нарушениям прав граждан. Ход и результаты доследственных проверок Вадимом Бугаенко поставлены на контроль.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, по данному факту следственным отделом по Динскому району также в кратчайшие сроки организована доследственная проверка.

«РВС» следит за дальнейшим развитием событий.