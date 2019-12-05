Кто виноват в плохих условиях жизни ветерана, проверяет следком
После публикации материала в «РВС» о том, в каких ужасных условиях живет 97-летняя ветеран труда со своей 69-летней дочерью, ситуацией заинтересовались правоохранительные органы.
В станице Старомышастовской проживает Нина Терентьевна Берданова. Ей 97 лет, она ветеран-тыловик. Всю свою жизнь посвятила работе на благо общества. Она с трудом может передвигаться, старые травмы дают о себе знать каждый день. Нина Терентьевна абсолютно слепа. За ней ухаживает ее 69-летняя дочь Евдокия Николаевна. Каждый день для них является обыденным испытанием, а каждая зима – страшным сезоном. Связано это с тем, что Нина Терентьевна живет даже не в доме, а в ветхой времянке. Ее саманная хата почти три года назад окончательно осела, теперь жить в ней опасно.
Руководитель следственного управления СКР по краю Вадим Бугаенко дал указание руководителям территориальных следственных отделов в рамках проверок тщательно изучить все доводы, озвученные журналистами, в том числе дать правовую оценку действиям (бездействию) должностных лиц, которые могли привести к нарушениям прав граждан. Ход и результаты доследственных проверок Вадимом Бугаенко поставлены на контроль.
Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю, по данному факту следственным отделом по Динскому району также в кратчайшие сроки организована доследственная проверка.
«РВС» следит за дальнейшим развитием событий.
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