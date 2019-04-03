Кубань стала одним из самых криминальных регионов страны

Как сообщает Министерство внутренних дел Российской Федерации на своем сайте, в рейтинге самых криминальных и безопасных регионов России за 2018 год Краснодарский край занимает третье место.

В документе сообщается, что всего за прошлый год было совершено чуть более 1,9 млн преступлений.

Больше всего их было зарегистрировано в Москве и Московской области – 140,5 тыс. и 80,2 тыс. соответственно.

Вторыми в списке стали Санкт-Петербург и Ленинградская область – здесь за год было совершено 73 тыс. преступлений.

А бронзу в рейтинге самых криминальных регионов занял Краснодарский край с показателем в 68,1 тыс. преступлений.

Пятерку замыкают Челябинская область – 64,8 тыс. и Республика Башкортостан – 57,4 тыс.

Меньше всего преступлений было зарегистрировано на Чукотке и в Ненецком автономном округе – 748 и 857 соответственно.

Далее в рейтинге самых безопасных регионов расположились Ингушетия – 1,6 тыс. преступлений, Республика Калмыкия — 2,7 тыс. преступлений и Магаданская область — 2,9 тыс.