Кубань стала предпоследней в рейтинге плохих дорог
Худшими в России оказались дороги в Челябинске, Махачкале и Омске.
Рейтинг составлялся на основе личного опроса граждан, который проводился в 25 городах Российской Федерации. Всего в нем приняли участие 3 тысячи человек.
В десятку городов с плохими дорогами вошли Челябинск, Махачкала, Омск, Саратов, Брянск, Пермь, Иваново, Уфа, Симферополь и Воронеж.
Краснодар в этом списке занял 24 место. Замыкает рейтинг Москва.
По словам аналитиков, плохие дороги — одна из самых раздражающих проблем в России, сообщает «Лента.ru».
«Кубань 24» отмечает, что Краснодарский край стал одним из лучших в стране в реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
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