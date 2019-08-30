Кубань вошла в десятку регионов с наибольшим количеством кредитов

Лидерами по динамике роста количества объемов кредитов стали город Севастополь, Республика Крым и Ленинградская область, сообщает международная аудиторско-консалтинговая сеть FinExpertiza. Краснодарский край оказался на восьмом месте. Объем взятых кредитов краснодарцев вырос на 10,71 %.

В 84 субъектах Российской Федерации из 85 общая задолженность населения перед банками по кредитам выросла. На Кубани сумма непогашенных кредитов составила 547 миллиардов рублей.

Эксперты отмечают, что плохо обстоят дела и с платежной дисциплиной краснодарцев. Просроченная задолженность на Кубани выросла до 31,37 миллиарда рублей.

«Бурный рост на рынке кредитования населения, продолжающийся уже несколько лет подряд, многие эксперты считают негативным фактором, ведущим к образованию мыльного пузыря. Эта позиция имеет под собой основания в том случае, когда граждане берут новые кредиты для погашения ранее взятых, а взятые кредиты не обеспечиваются их доходами. Однако мы видим, что в подавляющем большинстве регионов рост номинальной начисленной заработной платы в первом полугодии 2019 года опережал, порой очень значительно, рост объемов кредитов граждан. Считать, что россияне, оформляя новые кредиты, загоняют себя в кредитную кабалу, было бы явным преувеличением», – считает председатель совета директоров сети FinExpertiza Елена Трубникова.