"Кубаньэнерго" напоминает: соблюдайте границы охранных зон ЛЭП

В связи с участившимися случаями нарушения охранных зон линий электропередачи (ЛЭП) Краснодарский филиал «Кубаньэнерго» обращает внимание потребителей на необходимость строгого соблюдения правил поведения в границах охранной зоны ЛЭП.

Охранная зона – это земельный участок и воздушное пространство вдоль линии по всей ее длине, на расстоянии не менее двух метров по обе стороны от данной линии. Для высоковольтных ВЛ класса напряжения 6 и 10 кВ – это расстояние 10 м; для ВЛ-35 кВ – 15 м; для ВЛ-110 кВ – 20 м и т.д.

Напомним, пол ода назад на хуторе Карла Маркса от удара током погиб мужчина. Летом 2017 года пострадали два подростка. В июне 2017 года на станции Агроном 14-летнего мальчика ударило током. В августе 2017 года на железнодорожной станции Псекупс 16-летний житель станицы Нововеличковской поднялся на вагон-цистерну грузового поезда и получил удар током мощностью 27 тысяч Вт.

В границах охранной зоны категорически запрещается:

производить земляные работы без согласования с сетевой организацией (с Краснодарскими электросетями);



организовывать стоянки всех видов автомобилей и техники;



использовать пиротехнику, производить выстрелы вблизи ЛЭП;



устраивать свалки, складировать материалы, разводить костры;



самовольно проникать в электроустановки, трансформаторные подстанции, подниматься на опоры ЛЭП,



самовольно подключаться к электрическим сетям;



проводить на фасадах домовладений работы, связанные с приближением к проводам, без их отключения энергоснабжающей организацией;



набрасывать на провода и опоры ЛЭП какие-либо предметы;



приближаться к лежащему на земле проводу на расстояние менее 8 метров.

Несоблюдение правил поведения в границах охранной зоны ЛЭП смертельно опасно.

Телефон горячей линии «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.



