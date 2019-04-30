«Кубаньэнерго» переходит на усиленный режим работы

«Кубаньэнерго» переходит на усиленный режим работы

«Кубаньэнерго» переходит на усиленный режим работы

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14 часов назад Газета РВСДинской районКубаньэнергоМайские праздникиНовостиОбслуживание населенияСветЭлектричествоЭнергетика

Для обеспечения надежного энергоснабжения потребителей на период майских праздничных и выходных дней во всех филиалах ПАО «Кубаньэнерго» (входит в группу «Россети») введен усиленный контроль за работой оборудования электрических сетей. Организовано круглосуточное дежурство технических руководителей компании, проверена схема оповещения и вызова аварийно-восстановительных бригад на случай возникновения нештатной ситуации.

Во всех филиалах "Кубаньэнерго" выполнен комплекс мероприятий по обеспечению в случае необходимости безусловной готовности к проведению аварийно-восстановительных работ. Ремонтные бригады оснащены всем необходимым инвентарем, экипировкой, спецтехникой.

Проведены мероприятия, направленные на выполнение задач по противодействию терроризму, оперативному информированию местных органов власти, правоохранительных органов и МЧС. Разработан график дежурств административно-технического персонала, проверена работоспособность средств связи, схемы электроснабжения социально значимых объектов, объектов жизнеобеспечения и государственной власти.

Осуществляется постоянный мониторинг погодных условий и уровня воды в реках.

В филиалах компании завершены проверки противопожарного состояния всех производственных, складских и бытовых помещений, вспомогательных, подсобных зданий и сооружений.

"Кубаньэнерго" напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил пользования электроприборами и правил поведения вблизи электросетевых объектов.

В преддверии майских праздников компания напоминает: категорически запрещается проведение социально значимых мероприятий, массовых гуляний, разведение костров и использование пиротехнических изделий в охранных зонах ЛЭП и вблизи подстанций, трансформаторных пунктов и других энергообъектов.

Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 метров, а также самостоятельно проводить работы по восстановлению энергоснабжения. Все работы в охранных зонах должны быть согласованы с сетевой компанией.

Помните, что от ваших действий зависит ваша жизнь и надежность электроснабжения других потребителей.

Сообщить о фактах нарушения энергоснабжения и узнать информацию о работе электросетевого комплекса можно по телефону горячей линии ПАО «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52.

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