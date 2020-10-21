Кубанский студент занял 2 место на всероссийском конкурсе

В Москве с 14 по 15 октября прошел очный тур 15 Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». Учредители и организаторы конкурса – Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации и Общероссийская общественная организация «Национальная система развития научной, творческой и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция».

Очный тур конкурса состоял из защит и обсуждений конкурсных работ более четырехсот студентов, магистрантов и аспирантов из 248 образовательных, научных и других организаций 64 субъектов Российской Федерации. Оценку работам давали экспертные советы специализированных секций, состоящие из авторитетных специалистов-практиков, кандидатов и докторов наук федеральных образовательных и научных организаций по направлениям конкурса.

Студент 3 курса юридического факультета им. А. А. Хмырова Кубанского государственного университета Артем Анисенков выступил со своим законопроектом. Его тема: «Проект изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в части совершенствования участия избирательных объединений в выборах».

По результатам обсуждения и защиты Артем был награжден дипломом 2 степени, а его научный руководитель – кандидат юридических наук, доцент кафедры конституционного и муниципального права Марина Курячая – дипломом за подготовку призера 15 Всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива» (2020-2021 уч. г.).