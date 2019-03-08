Кубанские миллиардеры теряют свои состояния

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров. В него попало 98 россиян. В прошлом году их было 106. Позиции кубанских богачей в этом году изрядно пошатнулись.

Так, Сергей Галицкий, по данным издания, за год потерял 700 миллионов долларов и опустился на 67 позиций, остановившись на 617-м месте. Сейчас его состояние оценивается в 3,5 млрд долларов. Не удался прошлый год и у Олега Дерипаски. Миллиардер зарегистрирован в кубанских налоговых органах и имеет здесь свой бизнес — Агрохолдинг «Кубань» и др. За год, по данным экспертов, он потерял половину своего состояния и имеет сейчас чуть больше, чем Галицкий — 3,6 млрд долларов. Виной всему — американские санкции.

Самым богатым россиянином в рейтинге стал в этом году Леонид Михельсон. Владелец крупных пакетов «Новатэка» (газ) и «Сибура» (нефть) оценивается изданием в 24 млрд долларов. В мире он на 32-м месте среди самых богатых людей.

На первом месте в мире основатель Amazon Джефф Безос со 131 млрд долларов. В разводе с женой до раздела имущества пока дело не дошло, так что все, совместно нажитое, числится за ним.

На втором — Билл Гейтс с 96,5 млрд долларов. Отмечается, что 35,8 млрд создатель Microsoft отдал на благотворительность. Иначе бы он был на первом месте в списке.

Не только россияне, но и многие миллиардеры теряют свои состояния. Например, больше сотни китайских завсегдатаев рейтинга растеряли свои «нули» и покинули список всемирных богачей. Все это происходит на фоне проседания экономики страны. Теряют позиции и бизнесмены из Европы. ⠀

Так и хочется добавить: не в деньгах счастье. А, как вы думаете, в чем?