Кубанские врачи, лечащие пациентов с COVID-19, получили путёвки в Анапу

5 млн рублей – такая сумма была выделена на эти цели. Путёвки получили 120 сотрудников больниц региона и 40 детей медицинских работников.

Все они поедут на курорт Miracleon в Анапе.

Первые отдыхающие уже прибыли в четыре отеля. Они проведут там неделю.

В детском санатории смены пройдут с 23 июля по 13 августа и с 15 августа по 4 сентября.

Инвестор проекта Miracleon Валерий Димоев пояснил, что путевки врачам, среднему и младшему медперсоналу выделены в знак благодарности и поддержки. Так как они работали в условиях пандемии, не жалея себя.