Федерация тайского бокса Динского района совместно с КСЕ "Ирбис" 7 июля 2019 г. провели I Кубок "Ирбиса" по тайскому боксу.

Мероприятие прошло на новой учебно-тренировочный базе клуба "Ирбис" в станице Новотитаровской (ул. Широкая, 2а).

Более семидесяти спортсменов из разных спортивных клубов приняли участие в этом турнире.

Федерация тайского бокса Динского района выражает благодарность компании-партнёру "Кубань" за разработку и изготовление красивого и качественного наградного материала (медали и кубки).