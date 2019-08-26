Кубок Краснодарского края по Тайскому боксу
Сборная Динского района по Тайскому боксу занимает третье общекомандное место.
На соревнования собрались более 150 спортсменов из разных городов Краснодарского края - Сочи, Краснодар, Новороссийск, Динской район, Республика Адыгея, Крыловской район. Также побоксировать приехали спортсмены из Абхазии
Результаты нашей сборной:
Баздырев Максим 12 лет 54 кг - Золото ( ДЮСШ 3 ст. Динская)
Коломыцев Даниил 14 лет 81+ кг - серебро (ДЮСШ 3 ст. Динская)
Сафин Руслан 18+ 86 кг - серебро (ст. Динская)
Личный тренер ребят Маценко Александр Васильевич
Из Клуба Ирбис п. Южный приняли участие и вошли в медальный зачёт следующие спортсмены :
Першин Артём 12 лет 42 кг - бронза
Гусельников Степан 12 лет 42 кг - серебро
Бабенко Данил 12 лет 44 кг - серебро
Бешлега Владислав 13 лет 54 кг - серебро
Шестопалов Никита 15 лет 54 кг - Золото
Толстиков Эдуард 16 лет 57 кг - серебро
Галотин Максим 18+ 63.5 кг - бронза
Кулешов Илья 18+ 86 кг _ ЗОЛОТО
Впереди Кубок Кавказа и Кубок России 10-14 сентября.
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