Куда делись мусорные баки с улицы Коммунальной в Динской?

Динчане, которые живут на улицах, пересекающих Коммунальную, в конце прошлой недели начали массово жаловаться на то, что мусорные баки убрали со второстепенных улиц и установили на главную. Как говорят люди, теперь мало того, что идти далеко, так еще это и создает аварийную ситуацию: «Установили забор. Обзор ухудшился. Так теперь еще и баки там стоят. И до аварии недалеко».

В прошлую субботу контейнерные баки были убраны с Коммунальной. Люди начали устраивать стихийные свалки на пересечении улиц (Коммунальная — Калинина, Коммунальная — Красноармейская и т д.). Соответствующие службы убирали их, но они появлялись вновь и вновь.

14 января мусорные баки были установлены на примыкающих к Коммунальной улицах. Как рассказали в районной администрации, сделано это было с учетом требований ПДД и техники безопасности.

«В этом году запланирована установка и обустройство новых контейнерных площадок. Сейчас вносятся корректировки в схему их расположения. После этого будут проведены конкурсные процедуры по определению подрядчика для выполнения работ», - прокомментировал начальник управления ТЭК и ЖКХ Михаил Захаров.