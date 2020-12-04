Куда делись старые лавочки с улицы Красной в Динской?

После укладки новой тротуарной плитки старые лавки так и не вернулись на свои прежние места. Глава поселения Виталий Литвинов в течение недели не мог ответить на этот вопрос. Затем сослался на региональное значение дороги и сказал, что вопросами обустройства малыми архитектурными объектами, такими как скамейки и урны, занимается "Краснодаравтодор".

В "Краснодаравтодоре" ответили, что при реконструкции улицы Красной проектом не было предусмотрено размещение лавочек и урн. В бюджет не были заложены средства для обустройства малыми архитектурными объектами. Данное обращение они направили в Минтранс на рассмотрение.

Также в "Краснодаравтодоре" добавили, что старые лавочки им не принадлежали и при укладке плитки их передали администрации сельского поселения, а также перенаправили к подрядчику ДСУ-1, который непосредственно выполнял демонтаж. Главный инженер ДСУ-1 сообщил, что по согласованию с администрацией поселени лавочки разобрали и оставили на тех же местах, чтобы сотрудники муниципалитета затем забрали их и установили там, где это необходимо.

В очередной раз связаться с главой поселения не представилось возможным, он либо не берет трубку, либо звонки срываются. На общем номере приемной отвечают, что он ушел на больничный. Вместо него исполняет обязанности Елена Чабанова.

Она поведала, что администрация сельского поселения не имеет никакого отношения к скамейкам, которые были на главной улице Динской. “Мы их не трогали. Как администрация может брать то, что ей не принадлежит? У нас этих лавочек на балансе не было. Те лавочки, которые демонтировали, за нами не числились, куда их дели, не знаю. У "Краснодаравтодора" узнайте. Никакого отношения к демонтажу ни форм, ни плитки мы не имеем”, – добавила она. Напомним, что в "Краснодаравтодор" мы обращались ранее. Ответ в начале статьи. Круг замкнулся.

Если краевой Минтранс внесет в планы 2021 года вышеуказанное предложение, возможно, мы увидим новые урны и лавочки. А пока старые могли бы заменить их в привычных для людей местах.

В целом по благоустройству улицы Красной заместитель руководителя ГКУ КК “Краснодаравтодор” Артем Артюх официально заявил, что по проекту организации дорожного движения на этом участке дороги скамейки и урны предусмотрены в местах остановочных пунктов общественного транспорта. А также добавил, что за ними не числятся объекты освещения на улице Красной. И в настоящее время на данном участке автомобильной дороги ведется проектирование по обустройству искусственным электроосвещением.