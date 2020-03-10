Куда обращаться, если в доме слабое напряжение?

“Напряжение в электросетях слабое. Что делать?” - такой вопрос задал один из читателей “РВС”.

Журналист обратилась к Людмиле Трощенковой - помощнику директора по связям с общественностью филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети.

Она рассказала, что в случае возникновения такой проблемы необходимо подать заявку в пункт приема обращений Динского РЭС на ул. Широкой, 91.

Сделать это можно по телефону 8(861)62-61-091.

Или позвонить на горячую линию: 8(800)100-15-52.

“Там все регистрируется. Нужно рассказать о проблеме, попросить принять заявку. Ее передадут диспетчеру, специалисты должны выехать, измерить напряжение”, - пояснила специалист.

Еще один из вариантов - написать в социальных сетях.

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