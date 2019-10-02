Куда обращаться, если в холода батареи не потеплеют?

Планово отопительный сезон в Краснодарском крае начинается с 15 октября. Но случиться это может и позже, ведь по нормативам среднесуточная температура должна быть не выше +8 градусов в течение 5 дней, а Кубань, как известно, любит побаловать теплыми осенними деньками подольше.

Но если так случилось, что на улице и в квартире холодно, уже началась вторая половина октября, а батареи остаются холодными, куда обратиться за помощью?

Как сообщает администрация Динского района, в целях контроля за своевременным пуском теплоснабжения в многоквартирные дома с центральным отоплением организована работа телефонов горячих линий аварийно-диспетчерских служб (управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций).

Итак, куда же звонить, если батареи остаются холодными?

Управляющие компании

МУП «Родник»: 8 (902) 407-46-18.

ООО «К Сервис»: 8 (918) 360-56-54.

ООО «МИКСС»: 8 (861) 991-15-11.

ООО УК «ДомУютСервис»: 8 (989) 823-33-39.

ООО УК «Благоустройство»: 8 (989) 764-16-79.

ООО УК «ЮЖНЫЙ ВЕТЕР»: 8 (989) 825-70-97.

ООО «Жилищно-Эксплуатационное Управление «Модуль»»: 8 (861) 206-22-74.

ООО «Городская УК»: 8 (989) 823-33-39.

Ресурсоснабжающие организации

МУП «Динком Тепло» (Динское сельское поселение): 8 (86162) 6-26-63.

МУП «Коммунальник» (Новотитаровское сельское поселение): 8 (86162) 4-35-40.

МУП ЖКХ «Нововеличковское» (Нововеличковское сельское поселение): 8 (86162) 7-67-62.

МУП «Родное подворье» (Старомышастовское сельское поселение): 8 (86162) 7-53-23, 8 (86162) 7-47-12.

МООО «Пластуновское ЖКХ» (Пластуновское и Красносельское сельские поселения): 8 (86162) 3-74-06.

МООО «Мичуринское ЖКХ» (Мичуринское сельское поселение): 8 (86162) 7-90-52, 8 (86162) 7-90-53.

МУП «ЮГ» (Южно-Кубанское сельское поселение): 8 (861) 213-08-10.

ООО «Краснодартеплосеть» (Васюринское сельское поселение): 8 (918) 267-27-07, 8 (918) 695-38-57.



Телефоны горячих линий будут работать в течение всего отопительного периода 2019-2020.

Если в управляющих компаниях и ресурсоснабжающих организациях ваш вопрос не будет решен, то все жители района могут обращаться в ситуационный центр по телефонам: 8(86162)6-12-01 или 112.