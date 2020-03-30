Куда обращаться, если возникла авария по части ЖКХ?
В станице Динской в многоквартирном доме на улице Спортивной мужчина, арендующий жилье, затопил 5 квартир своих соседей. В редакцию “РВС” обратилась жительница этой многоэтажки: “Вода текла даже по наружной стене дома. Квартиры пострадали довольно сильно. Придется делать ремонт и мебель менять. Вызвали полицию. Они не могли зайти в помещение. Только когда вернулся мужчина, который там проживает, полицейские вместе с ним попали внутрь и перекрыли воду. Помню, первые пять ведер я еще считала, а потом уже и не замечала, сколько выливала. На автомате все было”.
Главной проблемой для этих людей стало то, что в их доме нет ни управляющей компании, ни старшего. “Мы попросту не знали, куда обращаться в такой ситуации. По телефону 112 не смогли помочь, а номеров аварийных служб ни у кого не было”, – объясняет женщина.
“РВС” подготовила список номеров телефонов диспетчерских служб различных ресурсоснабжающих организаций по Динскому району:
Единая дежурно-диспетчерская служба администрации Динского района: 8 (86162) 6-12-51; 112.
ООО “Водоканал”: 8 (86162) 6-22-54.
МУП “Динком “Тепло””: 8 (86162) 6-37-07.
ПАО “Кубаньэнерго”: 8 (800) 220-0-220, 8 (800) 100-15-52.
Филиал № 1 АО «Газпром газораспределение Краснодар»: 8 (86162) 6-10-20; 104/04.
МУП “Коммунальник”: 8 (86162) 4-35-40.
МУП “ЖКХ Нововеличковское”: 8 (86162) 76-6-09.
МУП “Родное подворье”: 8 (86162) 75-6-46, 75-3-23.
МООО “Пластуновское ЖКХ”: 8 (86162) 37-4-06.
МООО “Мичуринское ЖКХ”: 8 (86162) 78-1-86, 79-0-52.
МУП “Юг”: 8 (861) 213-08-10.
ООО “Краснодартеплосеть”: 8 (918) 695-38-57 (если авария случилась на уличных сетях).
Жители многоквартирных домов в случае аварии на сетях ЖКХ могут обращаться в свои управляющие компании. Их номера телефонов должны находиться на информационных стендах в подъездах.
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