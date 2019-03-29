Куда жаловаться на некачественный товар или услугу?

29 марта вступил в силу закон, который упрощает процедуру подачи обращения по поводу качества и безопасности товаров и услуг.

Как теперь можно подать жалобу, если вы купили некачественный товар или получили некачественную услугу?

Как сообщает сайт Государственной Думы, ежегодно Роспотребнадзор получает более 750 тыс. обращений от граждан по вопросам защиты их как потребителей. При этом люди часто не знают, как подать жалобу и где можно получить квалифицированную консультацию по вопросу защиты своих прав.

«Граждане попадают в руки негосударственных посреднических организаций, обещающих содействие в рассмотрении жалобы, которые в итоге выставляют приличный счет за свою активность», - утверждают чиновники.

В «РВС» также довольно часто обращаются жители Динского района с вопросом, что делать, есть товар оказался некачественным, а в магазине его отказываются обменять или вернуть деньги?

В послании Федеральному Собранию президент поставил задачу обеспечить предоставление госуслуг в режиме реального времени с помощью дистанционных сервисов.

Если ранее в законодательстве не раскрывалось, как можно подать жалобу в уполномоченный орган, то принятый 6 марта Государственной Думой закон дает возможность сделать это через Интернет. Доступно данное действие на портале госуслуг, а также через МФЦ.

Парламентарии считают, что эти нововведения обеспечивают эффективную форму общественного контроля и дополнительную процедуру оперативного реагирования для защиты прав граждан.

Как можно направить жалобу по поводу качества товара или услуги?

По почте;

через Интернет, в том числе сайт госуслуг или официальный сайт органов власти;

на личном приеме в органе госвласти;

через МФЦ.

По какому поводу можно направить обращение?

По новой процедуре можно будет обжаловать действия, связанные с нарушением различных требований по качеству товаров, работ и услуг, их безопасности (в том числе санитарной и пожарной) в различных сферах (услуги, оказываемые в торговых и развлекательных центрах, туристические услуги и т. д.).

Где можно получить консультацию по вопросам защиты прав потребителей?

Например, в МФЦ. В соответствии с принятым законом, в многофункциональных центрах может осуществляться консультирование и прием обращений по вопросам защиты прав потребителей. Ранее такой работы на местах почти не было.





Отдел торговли и защиты прав потребителей администрации МО Динского района: ст. Динская, ул. Красная, 55, 3 этаж, каб. 328.

Телефон 8 (86162) 6-23-24.