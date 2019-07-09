Куда жаловаться на плохие дороги?

Куда жаловаться на плохие дороги?

Куда жаловаться на плохие дороги?

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12 часов назад Газета РВСДинской районЖалобы на дорогиНовостиПлохие дорогиПоселения Динского района

«РВС» выяснила, по каким номерам телефонов вы можете пожаловаться на некачественные дороги в каждом поселении Динского района.

Добавочный код 8 (86162).


Динское сельское поселение:

6-56-85


Новотитаровское сельское поселение:

43-6-52


Васюринское сельское поселение:

3-13-10

3-13-25 (глава поселения)


Красносельское сельское поселение:

33-3-69 (глава поселения)


Пластуновское сельское поселение:

37-1-32


Старомышастовское сельское поселение:

74-4-81

75-3-23 (глава поселения)


Нововеличковское сельское поселение:

76-7-62

73-4-14


Южно-Кубанское сельское поселение:

48-7-42


Мичуринское сельское поселение:

79-1-49 (Рябков Станислав Сергеевич)


Первореченское сельское поселение:

34-3-92

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