Куда звонить, если нет воды?

Куда звонить, если нет воды?

Куда звонить, если нет воды?

  104
11 часов назад Водоснабжение в Динском районеГазета РВСДинской районЖалобыНет водыНовости

«РВС» выяснила, по каким номерам телефонов вы можете пожаловаться на перебои с водоснабжением в каждом поселении Динского района.

Добавочный код 8 (86162).


Динское сельское поселение:

ООО «Водоканал»

6-22-54

6-26-46


Новотитаровское сельское поселение:

ООО «Коммунальник»

4-33-61 (круглосуточно)


Васюринское сельское поселение:

МУП «Родник»

3-12-85

3-13-25 (глава поселения)


Красносельское сельское поселение:

МООО «Пластуновское ЖКХ»

37-4-06


Пластуновское сельское поселение:

МООО «Пластуновское ЖКХ»

37-4-06


Старомышастовское сельское поселение:

МУП «Родное подворье»

75-6-46


Нововеличковское сельское поселение:

МУП ЖКХ «Нововеличковское»

76-6-09


Южно-Кубанское сельское поселение:

МУП «Юг»

213-08-10


Мичуринское сельское поселение:

«Мичуринское ЖКХ»

7-90-53


Первореченское сельское поселение:

34-3-92

Комментарии

Старожилка
Старожилка 1 час назад

Толку от того, что позвоните в Пластуновское Жкх. Раз в неделю у нас из крана бежит чёрная вода. А стоимость воды самая дорогая в районе. Мы никому не нужны. Мы же быдло.

Ответить
0