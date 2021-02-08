Купила наркотики через

Динской районный суд вынес приговор женщине, которая для личного употребления приобрела наркотики с помощью “закладки”. Это оказалось производное N-метилэфедрона.

“В соответствии с законом, 1 грамм такого вещества («соль») является крупным размером и влечет наказание по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации*”, - отметила помощник прокурора Динского района Полина Ивашкова.

В ходе судебного разбирательства выяснилось, что подсудимая ранее уже осуждена за другое совершенное преступление. Однако исправительные работы добровольно не выполняла. Это наказание заменили на лишение свободы. Но в колонию-поселения женщина самостоятельно не прибыла.

“При таких обстоятельства суд счел невозможным исправление подсудимой без изоляции от общества и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года”, - добавила помощник прокурора.

Приговор суда не вступил в законную силу.

*УК РФ Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества