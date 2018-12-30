Курица из Динского района бьет рекорд Гиннесса

Пернатая долгожительница обитает в станице Пластуновской в подворье Александра Селиванова. На сегодняшний день ей 13 лет!

С биологической точки зрения средняя продолжительность жизни курицы составляет 4-5 лет. Самой старой курицей на планете признана особь, дожившая до 14 лет. Этот рекорд занесён в Книгу Гиннеса. Существует также множество сведений о других пернатых-долгожителях, но однако эти факты не имеют документального подтверждения. Но кто бы мог подумать, что такая долгожительница-курица есть в нашем районе!

Почтенная птаха носит имя Квочечундрочка. Появилась она на свет в 2005 году. Тогда никто и подумать не мог, что этот самый обычный с виду цыплёнок переживёт не одно поколение представителей своего рода. Все шло как обычно в условиях небольшого частного домашнего хозяйства, до рокового дня, изменившего всю дальнейшую жизнь этой курицы! Когда хозяин, прийдя вечером с работы, зашёл на хоздвор, чтобы покормить птицу, он увидел курицу, тогда ещё молодую, лежащую в грязи и обессилевшую. Она не могла даже подняться, просто лежала и не шевелилась. Хозяин подумал, что её затоптали петухи, и она сдохла, но когда он поднял её, то увидел, что она ещё жива. Добрый хозяин помыл курицу, обсушил и оставил в котельной.

Утром он зашёл проведать пернатую и увидел, что она жива, но ещё обессилена. Тогда он насыпал ей корм, налил воды и ушёл на работу. По возвращении вечером домой хозяин понял, что курица не может ходить. Внимательно рассмотрел её, оказалось, что одна лапка поломана. Беднягу стало жалко, и он оставил её на какое-то время в котельной. Там курица жила до конца осени, всю зиму, и только весной её начали выпускать на другую сторону дома, где много свободного места для движения.

За это время курица стала ручной, совершенно ручной, она не перестала хромать, но зато обрела свое имя- Квочечундрочка. Даже после того как её вернули на хоздвор, она каждый раз встречала хозяина, заходившего покормить пернатых, не убегала от него, как все остальные, а преданно стояла и ждала когда он начнёт кормить её из своей руки! И так день за днём, месяц за месяцем и год за годом. Этим летом она стала плохо ходить и соответственно убегать от молодых петухов, в связи с чем хозяин был вынужден изолировать курицу от остальных пернатых. Сейчас долгожительница живет в гараже, её, как и раньше, кормят с руки и выносят пощипать травку! Она подружилась с кошкой, и они часто кушают из одной миски, состоящей из двух частей: из одной ест кошка, а из другой курица.

Курица плохо ходит, с трудом держит равновесие, но убить её не поднимается рука. Хозяин сказал, что она умрет своей смертью.

Эту историю знают многие пластуновцы, и она могла бы претендовать на рекорд, пусть не Гиннеса, но России, но кто задумывается о том, чтобы документально прослеживать годы жизни курицы?