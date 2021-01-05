Кутья. Символика, традиции и рецепты

Завтра, 6 января, у православных христиан преддверие праздника Рождества - Сочельник.

В этот день, по традиции, с появлением на небе первой звезды, на стол ставят 12 постных блюд, включая специальную кашу. Она носит множество названий - канун, сочиво, коливо, сыть. Часто кутью подают как поминальное блюдо, а также в Сочельник, на Крещение и прочие православные праздники.

Символизм и традиции кутьи

Кутью по традиции готовят из зерна. Оно символизирует вечную жизнь, воскресение, изобилие. Символом здоровья, благополучного быта выступает мед. Достаток и благородие - это мак и орехи.

В старину считалось: чем вкуснее и сытнее кутья, тем лучше будет урожай, достаток в семье.

С кутьи начинается Рождественская трапеза в Сочельник и заканчивают ложкой этого же блюда, при этом нужно обмениваться пожеланиями и вспоминать умерших предков. Кутья - постное блюдо, так как пост длится до самого праздника.

Ее ест вся семья, также угощают домашних животных, чтобы они не болели. Кутью носят крестным и старшим членам семьи, которые проживают отдельно.

Рецепты

Из пшеницы

Ингредиенты:

Пшеница – 500 гр.

Пшеница – 500 гр. Мак – 200 гр.

Мед – от нескольких ложек до половины стакана.

Грецкие орехи (или другие) – стакан.

Сахар, цукаты, изюм – по желанию.



Помыть зерна пшеницы, в глубокой миске потолочь их пестиком пока не отойдет шелуха. Варить не менее часа, далее горшок с зерном необходимо поставить в духовку. Пусть томится там несколько часов, до тех пор, пока пшеница не побелеет. Измельчить мак и залить кипятком. Дать постоять несколько минут, процедить через марлю и добавить к зерну. Орехи и цукаты мелко порезать, мед разогреть, все размешать. Когда масса остынет, поставить ее в холодильник. Кутья готова.



Другие варианты

Многие заменяют пшеницу рисом. Его нужно также варить в духовке, предварительно промыв в воде. Залить крупу 1:2 (1 часть риса к 2 – воды) и довести до готовности.

Кутью готовят и из смеси зерен: ячменя, пшеницы и перловки.

Добавки также могут быть разнообразными – вареные сухофрукты, цукаты, изюм, ягоды из варенья.











