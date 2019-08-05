Квартирных краж в районе стало меньше, но терять бдительность нельзя

Квартирных краж в районе стало меньше, но терять бдительность нельзя
Фото: kodeks-zakon.ru

Квартирных краж в районе стало меньше, но терять бдительность нельзя

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11 часов назад Динской районКвартирные кражиНовости Динского районаПолицияПреступлениеСтатистика

Половина краж из жилищ совершается путем свободного доступа, когда преступники не затрачивают усилия на преодоление преград, из-за того, что потерпевшие оставляют открытыми входные двери и окна. Так, например, за 6 месяцев 2019 года в Динском районе зарегистрировано 20 фактов квартирных краж. Примечательно, что по сравнению с таким же периодом прошлого года количество уменьшилось на 15 фактов.

Пресс-служба Отдела МВД России по Динскому району, напомнила меры профилактики, которые способны уберечь ваше имущество от глаз грабителей.

  • всегда проверяйте, что все двери и окна квартиры (дома) закрыты (даже если выходите на непродолжительное время);

  • установите надежные входные двери и замки;

  • плотно закрывайте окна, укрепите оконные проемы;

  • запасные ключи от квартиры (дома) не прячьте под ковриком у двери, в почтовом ящике или ином легкодоступном месте;

  • не храните дорогостоящие вещи, деньги на видном месте, среди книг и постельного белья;

  • установите добрососедские отношения с жильцами своего дома с целью взаимного наблюдения за квартирами друг друга;

  • когда уезжаете, то просите соседей забирать почту из Вашего почтового ящика;

  • если Вы потеряли либо у вас украли ключи от квартиры, немедленно смените замки;

  • установите охранную сигнализацию и не забывайте ее включать.

В случае, если все же совершено преступление, незамедлительно сообщайте по телефонам 102 (112) или телефону дежурной части Отела МВД России по Динскому району: (86162) 6-15-94.

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