Кюветы возле дома. Соседские споры и мнения

Вопрос надобности кювета на улице Садовой в Старомышастовской стоит остро. Одни считают, что он необходим, другие же против них.

В редакцию «РВС» обратилась женщина. Она рассказала, что еще некоторое время назад на придомовых территориях вдоль дороги у каждого дома были вырыты каналы для того, чтобы во время дождей вода стекала туда.

Соединялись кюветы трубой, которая частично проходит под землей.

Уже больше года назад там возникла проблема. По словам жительницы Старомышастовской, соседи свою сторону трубы заложили кирпичами, а кювет засыпали сверху землей.

Когда идут дожди, затапливает всех.

Обратившаяся ходила как в сельскую, так и в районную администрацию с просьбой расчистить канал, так как принадлежит он муниципальной земле. Откликнулись власти почти спустя год. Засыпанный кювет вырыли.

Казалось бы, история благополучно закончилась, но не тут-то было. В редакцию «РВС» теперь обратилась женщина, у дома которой этот канал восстановили.

Она утверждает, что дом по их адресу находится на самой низкой точке. И то, что кювет вырыли только на ее придомовой территории, неправильно. Вся вода, по мнению женщины, будет стекать к ней.

На данный момент кюветы различаются по уровням. Мы решили узнать мнение у администрации Динского района. В ведомстве перенаправили запрос в поселение.

Администрация Старомышастовского сельского поселения на вопросы ответила следующее.

В каких случаях возле домов необходимо вырывать кюветы?

Раскапывать кюветы необходимо в случае подтопления.

Действительно ли ранее на улице Садовой были кюветы?

Да, кюветы на улице Садовой были построены в конце 80-х годов.

Кюветы должны быть возле каждого дома на улице Садовой в квартале от Шевченко до Чапаева?

Кюветы должны быть по всей улице с двух сторон.

Какие стандарты у кюветов (глубина, уклон, форма и так далее)?

Глубина зависит от рельефа, форма – откосами.

Если раньше у определенного дома на Садовой действительно был кювет, имели ли право жители им распоряжаться и его засыпать?

За придомовые территории отвечает собственник домовладения.

На участке домов обратившихся на Садовой собственники домовладений забетонировали въезды в свои дворы без укладки труб водоотведения.

Администрация поселения углубила кювет для отвода дождевой воды с дороги и чтобы вода не поступала во двор.

Обустройство кюветов на улице Садовой больше не запланировано.