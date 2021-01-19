Легкоатлеты Динского района вновь одержали победу

С 15 по 17 января в Краснодаре прошло первенство Южного Федерального округа по лёгкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет и юниоров до 20 и 23 лет.

Спортсменки Динского района стали победителями соревнований:

Олеся Солдатова – бег 60 метров (тренер Елена Коротаева).

– бег 60 метров (тренер Елена Коротаева). Кожухова Светлана – бег 400 метров (тренер Сергей Чирва).

– бег 400 метров (тренер Сергей Чирва). Анастасия Нарыжных – бег 60 метров с барьерами (тренер Наталья Бабичева и Галина Абакумова).

Парни тоже успешно выступили.

Серебряным призером в беге на 60 метров с результатом кандидата в мастера спорта стал Никита Шушеначев (тренеры Виктор Малышев и Сергей Строкач).

Бронзовым призерами стали:

Семён Кравченко и Роман Отвагин – эстафета 4x400 м. (тренер Виктор Дмитриченко).

и – эстафета 4x400 м. (тренер Виктор Дмитриченко). Роман Халангот (тренер Александр Портнов).

Светлана Кожухова и Никита Шушеначев – оба в беге на 200 м.

Поздравляем спортсменов и их наставников, желаем успешных стартов в первенстве России!