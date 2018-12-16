Легковушка не пропустила фуру – есть пострадавшие

Вчера, 15 декабря 2018 года, около 10.15 на автодороге Динская-Васюринская произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Honda, совершая поворот налево, не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся автомобилем MAN.

В результате аварии пострадали водитель и несовершеннолетний пассажир (2003 года рождения), которые находились в легковой иномарке.

16 декабря в редакцию стали обращаться жители, рассказавшие, что в воскресенье видели у ЦРБ желтый вертолет санавиации. Как стало известно «РВС», на вертолете прилетали нейрохирург и реаниматолог из Краснодара, чтобы под их наблюдением оперативно транспортировать ребенка по воздуху. Но его состояние было нестабильно. После определенных манипуляций, мальчика доставили в край на реанимобиле.

Сейчас пациент находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии.



