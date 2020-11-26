Могут ли получить скидку на проезд в общественном транспорте школьники?

После очередного удорожания стоимости проезда в редакцию стали поступать вопросы от местных жителей. Их волнует, могут ли школьники получить скидку на проезд в общественном транспорте.

Многие дети занимаются в различных кружках и посещают тренировки ежедневно. При этом добираются до мест назначения автобусами.

Каждый день туда и обратно – уже 56 рублей в день, 280 рублей в неделю (с понедельника по пятницу) и 1120 рублей в месяц (4 недели). Во многих семьях эта сумма не вписывается в бюджет. Да и ходить пешком с хутора до центра, например, долго и страшно в темное время суток.

С этим вопросом мы обратились в районную администрацию Динской. Из их ответа следует: “Предоставление дополнительной меры социальной поддержки по оплате проезда учащихся возможно только за счет средств районного бюджета. Но из-за ограниченности денежных средств в бюджете на сегодняшний день предоставление скидки на проезд не представляется возможным”, – ответил начальник управления строительства, транспорта и дорожного хозяйства администрации муниципального образования Динской район Роман Саев.